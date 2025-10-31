Bienvenue chez Monsieur Ô Hayange

19 Faubourg sainte catherine Hayange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Monsieur Ô se réjouit de vous accueillir dans notre magnifique château le temps d’une soirée d’Halloween festive.

Pour ce menu unique

Amuse Bouche

Velouté de Butternut et Noisettes Grillées

Entrée

Terrine de Foie Gras Maison,

Chutney aux Fruits d’Automne

Plat

Suprême de Volaille, Sauce à la Diable,

Gratin Marbré de Patates Douces et Vitelottes

Dessert

Trilogie Autour du Chocolat

DJ Set jusqu’à 2h du matin.

Dress code de circonstance et réservations obligatoire.Tout public

19 Faubourg sainte catherine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 54 86 92 75 contact.ochateau57@gmail.com

English :

Monsieur Ô looks forward to welcoming you to our magnificent château for a festive Halloween evening.

For this unique menu

Amuse Bouche

Butternut Velouté and Roasted Hazelnuts

Appetizer

Home-made Foie Gras Terrine,

Autumn Fruit Chutney

Main course

Suprême de Volaille, Sauce à la Diable,

Gratin Marbré of Sweet Potatoes and Vitelottes

Dessert

Chocolate Trilogy

DJ set until 2am.

Dress code and reservations required.

German :

Monsieur Ô freut sich darauf, Sie während eines festlichen Halloween-Abends in unserem wunderschönen Schloss begrüßen zu dürfen.

Für dieses einzigartige Menü

Amuse Bouche

Butternut-Suppe und geröstete Haselnüsse

Vorspeise

Terrine von hausgemachter Leberpastete,

Chutney mit Herbstfrüchten

Gericht

Geflügelbrust, Sauce à la Diable,

Gratin Marbré aus Süßkartoffeln und Vitelotte

Dessert

Trilogie Rund um die Schokolade

DJ-Set bis 2 Uhr morgens.

Dresscode und Reservierung erforderlich.

Italiano :

Monsieur Ô sarà lieto di accogliervi nel nostro magnifico castello per una festosa serata di Halloween.

Per questo menu unico:

Amuse Bouche

Zuppa di crema di nocciole e nocciole tostate

Antipasto

Terrina di foie gras fatta in casa

Chutney di frutta autunnale

Piatto principale

Suprema di pollame, salsa Diable,

Gratin di patate dolci e vitellotte

Dessert

Trilogia di cioccolato

DJ Set fino alle 2 del mattino.

Dress code e prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Monsieur Ô espera darle la bienvenida a nuestro magnífico castillo para una noche festiva de Halloween.

Para este menú único

Amuse Bouche

Crema de calabaza y avellanas asadas

Entrante

Terrina casera de foie gras

Chutney de frutas de otoño

Plato principal

Suprema de Aves, Salsa Diable

Gratinado de Boniatos y Vitelottes

Postre

Trilogía de Chocolate

DJ Set hasta las 2am.

Código de vestimenta y reserva obligatoria.

