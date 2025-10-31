Bienvenue chez Monsieur Ô Hayange
19 Faubourg sainte catherine Hayange Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 20:00:00
Monsieur Ô se réjouit de vous accueillir dans notre magnifique château le temps d’une soirée d’Halloween festive.
Pour ce menu unique
Amuse Bouche
Velouté de Butternut et Noisettes Grillées
Entrée
Terrine de Foie Gras Maison,
Chutney aux Fruits d’Automne
Plat
Suprême de Volaille, Sauce à la Diable,
Gratin Marbré de Patates Douces et Vitelottes
Dessert
Trilogie Autour du Chocolat
DJ Set jusqu’à 2h du matin.
Dress code de circonstance et réservations obligatoire.Tout public
19 Faubourg sainte catherine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 54 86 92 75 contact.ochateau57@gmail.com
English :
Monsieur Ô looks forward to welcoming you to our magnificent château for a festive Halloween evening.
For this unique menu
Amuse Bouche
Butternut Velouté and Roasted Hazelnuts
Appetizer
Home-made Foie Gras Terrine,
Autumn Fruit Chutney
Main course
Suprême de Volaille, Sauce à la Diable,
Gratin Marbré of Sweet Potatoes and Vitelottes
Dessert
Chocolate Trilogy
DJ set until 2am.
Dress code and reservations required.
German :
Monsieur Ô freut sich darauf, Sie während eines festlichen Halloween-Abends in unserem wunderschönen Schloss begrüßen zu dürfen.
Für dieses einzigartige Menü
Amuse Bouche
Butternut-Suppe und geröstete Haselnüsse
Vorspeise
Terrine von hausgemachter Leberpastete,
Chutney mit Herbstfrüchten
Gericht
Geflügelbrust, Sauce à la Diable,
Gratin Marbré aus Süßkartoffeln und Vitelotte
Dessert
Trilogie Rund um die Schokolade
DJ-Set bis 2 Uhr morgens.
Dresscode und Reservierung erforderlich.
Italiano :
Monsieur Ô sarà lieto di accogliervi nel nostro magnifico castello per una festosa serata di Halloween.
Per questo menu unico:
Amuse Bouche
Zuppa di crema di nocciole e nocciole tostate
Antipasto
Terrina di foie gras fatta in casa
Chutney di frutta autunnale
Piatto principale
Suprema di pollame, salsa Diable,
Gratin di patate dolci e vitellotte
Dessert
Trilogia di cioccolato
DJ Set fino alle 2 del mattino.
Dress code e prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Monsieur Ô espera darle la bienvenida a nuestro magnífico castillo para una noche festiva de Halloween.
Para este menú único
Amuse Bouche
Crema de calabaza y avellanas asadas
Entrante
Terrina casera de foie gras
Chutney de frutas de otoño
Plato principal
Suprema de Aves, Salsa Diable
Gratinado de Boniatos y Vitelottes
Postre
Trilogía de Chocolate
DJ Set hasta las 2am.
Código de vestimenta y reserva obligatoria.
