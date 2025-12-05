Bienvenue dans la Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Paris
Bienvenue dans la Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Paris vendredi 5 décembre 2025.
Vous sentez la douce odeur de
chocolat chaud mêlée à celles des sapins ? Bienvenue dans la Forêt enchantée
qui s’est installée place de l’Hôtel de Ville (Paris Centre). Du 5 décembre au 4 janvier, les Parisiennes et les Parisiens vont y vivre la
magie des fêtes. Illuminations féériques, sculptures animales et vitrines
décorées invitent à une déambulation hors du temps ! Avec My Little Paris, on
participera même à des jeux avec trois boules de Noël géantes :
cherche-et-trouve, jeu des 5 différences et mini Cluedo.
Ce que l’on y trouvera ? Des chalets gourmands
où se régaler de crêpes, de gaufres… et même de tartiflette ! Entre deux crocs, on
ira repérer quelques cadeaux créés par les artisans dont les produits ont été
labellisés Fabriqué à Paris.
Et si on préfère s’offrir une pause au chaud en famille, on file à Paris La Boutique plonger un peu plus dans un monde végétal blanc et doré avec des ateliers d’écriture de lettre au Père Noël grâce à la Fondation La Poste, des animations littéraires (histoires contées, jeux d’écoute et de lecture) proposées par les éditions Auzou ou une expo de sculptures géantes en Lego.
À noter aussi : le Père Noël assurera une permanence de 15 h à 21 h les mercredis, les samedis, les dimanches, et tous les jours des vacances scolaires jusqu’au 24 décembre.
Du 5 décembre au 4 janvier, laissez-vous emporter dans la Forêt enchantée sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T01:00:00+01:00
fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli 75 004 Paris