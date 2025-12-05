Bienvenue dans la Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville Paris

Vous sentez la douce odeur de

chocolat chaud mêlée à celles des sapins ? Bienvenue dans la Forêt enchantée

qui s’est installée place de l’Hôtel de Ville (Paris Centre). Du 5 décembre au 4 janvier, les Parisiennes et les Parisiens vont y vivre la

magie des fêtes. Illuminations féériques, sculptures animales et vitrines

décorées invitent à une déambulation hors du temps ! Avec My Little Paris, on

participera même à des jeux avec trois boules de Noël géantes :

cherche-et-trouve, jeu des 5 différences et mini Cluedo.

Ce que l’on y trouvera ? Des chalets gourmands

où se régaler de crêpes, de gaufres… et même de tartiflette ! Entre deux crocs, on

ira repérer quelques cadeaux créés par les artisans dont les produits ont été

labellisés Fabriqué à Paris.

Et si on préfère s’offrir une pause au chaud en famille, on file à Paris La Boutique plonger un peu plus dans un monde végétal blanc et doré avec des ateliers d’écriture de lettre au Père Noël grâce à la Fondation La Poste, des animations littéraires (histoires contées, jeux d’écoute et de lecture) proposées par les éditions Auzou ou une expo de sculptures géantes en Lego.

À noter aussi : le Père Noël assurera une permanence de 15 h à 21 h les mercredis, les samedis, les dimanches, et tous les jours des vacances scolaires jusqu’au 24 décembre.

Du 5 décembre au 4 janvier, laissez-vous emporter dans la Forêt enchantée sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli 75 004 Paris