Bienvenue dans l’univers de Le Corbusier – exploration ludique Maison Frugès-Le Corbusier Pessac

Bienvenue dans l’univers de Le Corbusier – exploration ludique Samedi 18 octobre, 10h30, 15h00 Maison Frugès-Le Corbusier Gironde

Gratuit, sur réservation, prévoir un stylo.

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Embarquez en famille ou entre amis dans une aventure unique où chaque énigme vous rapproche du monde fascinant de Le Corbusier. Avancez doucement, ouvrez grand les yeux, assemblez les indices et percez les mystères de l’architecture moderne.

Avec l’Association des Sites Le Corbusier.

Sur réservation : https://citefrugeslecorbusier.pessac.fr

Maison Frugès-Le Corbusier 4 rue le Corbusier, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine Prototype des réalisations futures de Le Corbusier, la cité-jardin de Pessac a été construite en 1926 selon des techniques nouvelles et des conceptions sociales qui ont trouvé là leur application pratique. Quatre types de maisons ont été réalisés dans la cité Frugès. La maison située 4, rue Le Corbusier, est du type gratte-ciel, constitué par une maison double surmontée d'une terrasse (rez-de-chaussée + 2).

© Ville de Pessac – AD – FLC / ADAGP