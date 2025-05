Bienvenue dans mon jardin au naturel – Aix-en-Provence, 18 mai 2025 10:30, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Bienvenue dans mon jardin au naturel Du 18/05 au 29/06/2025, tous les jours de 10h30 à 17h30. Aix et alentours Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:30:00

fin : 2025-06-29 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

L’événement « Bienvenue dans mon jardin » permet au public de découvrir des jardins de particuliers ou associatifs ! Ceux-ci seront ouvert gratuitement au public et en accès libre !

L’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel» est proposée par les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Elle est coordonnée au niveau national par l’Union Nationale des CPIE.Sur le plan national, 600 jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous dans plus de 50 départements. Près de 60 CPIE accompagnent les jardiniers et jardinières volontaires pour les aider à accueillir au mieux le public et promouvoir leurs pratiques



Pourquoi ?

• Informer les habitants sur les risques réels des pesticides et engrais chimiques sur la santé, l’eau et la biodiversité.

• Promouvoir les différentes techniques alternatives adaptées au jardinage amateur.

• Mobiliser un public de proximité partageant un environnement commun.

• Faire des jardiniers volontaires des ambassadeurs de la démarche du jardinage au naturel.



Pour qui ?

Cet événement s’adresse à tous les particuliers ainsi qu’aux jardins partagés et familiaux. Tous pourront devenir acteurs de la préservation de leur santé et de leur environnement.



Comment ?

En créant du lien entre les habitants par le partage d’expériences et de techniques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.

Convivialité, curiosité, passion… accompagneront les participants tout au long de ces deux jours de découverte et de partage sur les trucs et astuces du

jardinage au naturel.

Notre CPIE organise l’événement pour le Pays d’Aix et cette année ce sont 11 jardins qui ouvriront leurs portes aux visiteurs ! .

Aix et alentours

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 28 25 10 j.boyer@cpie-paysdaix.com

English :

The « Bienvenue dans mon jardin » (Welcome to my garden) event gives the public the chance to discover the gardens of private individuals and associations! These will be open to the public free of charge!

German :

Die Veranstaltung « Bienvenue dans mon jardin » (Willkommen in meinem Garten) ermöglicht es der Öffentlichkeit, Gärten von Privatpersonen oder Vereinen zu entdecken! Diese werden für die Öffentlichkeit kostenlos und frei zugänglich sein!

Italiano :

L’evento « Benvenuti nel mio giardino » offre al pubblico la possibilità di scoprire i giardini di privati e associazioni! Questi giardini saranno aperti al pubblico gratuitamente!

Espanol :

El evento « Bienvenido a mi jardín » ofrece al público la oportunidad de descubrir los jardines de particulares y asociaciones Se abrirán al público de forma gratuita

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence