Fléré-la-Rivière

Bienvenue dans mon jardin au naturel

2 Bis La Reuille Fléré-la-Rivière Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Le jardin d’Hubert est celui d’un ancien agriculteur aujourd’hui à la retraite, qui continue de cultiver la terre avec passion et bon sens. Sur son grand potager, on trouve une grande diversité de légumes de saison poireaux, fraises, oignons, pommes de terre, tomates… autant de cultures entretenues avec soin et régularité. Habitué au travail de la terre, Hubert privilégie un jardinage au naturel, en limitant au maximum l’usage de matériaux comme le plastique et en s’appuyant sur des pratiques simples, efficaces et respectueuses du sol. Son jardin témoigne d’un savoir-faire acquis au fil des années, où l’observation et l’expérience tiennent une place essentielle. Le lieu est aussi animé par la présence d’animaux, avec quelques poules et un cochon, qui participent à la vie du jardin et…. .

2 Bis La Reuille Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire

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English :

This weekend, gardeners welcome you to their homes: on June 13 and 14, push open the gates and let yourself be inspired by enthusiasts who cultivate their gardens without chemicals, respecting biodiversity and water.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Fléré-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY