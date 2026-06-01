Fontguenand

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Fontguenand Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Pascale et Marc vous invitent à découvrir leur jardin situé dans le hameau de la saboterie à Fontguenand. Ils alternent des espaces dédiés à un usage récréatif avec ceux dédiés à un usage productif un labyrinthe végétal, un jardin d’agrément, les pâtures pour les moutons, le poulailler ainsi, bien entendu, qu’un potager. Ils cultivent depuis 4 ans ce potager avec un objectif autonomie à moyen terme. C’est dans ce sens que les arbres fruitiers occupent une place de plus en plus importante dans le jardin. Chaque massif est généreusement paillé, notamment en broyat, produit sur place, pour limiter le désherbage et réduire l’arrosage. .

Fontguenand 36600 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This weekend, gardeners welcome you to their homes: on June 13 and 14, push open the gates and let yourself be inspired by enthusiasts who cultivate their gardens without chemicals, respecting biodiversity and water.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Fontguenand a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY