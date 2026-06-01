Noyal-sous-Bazouges

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Jardin Forêt comestible LouZou

Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre de Bienvenue dans mon Jardin au Naturel, Sophie Milbeau vous invite à découvrir son jardin forêt LouZou, dont le nom signifie remède en breton, qui pousse depuis 18 ans librement.

Sophie priorise la santé de sols vivants par la diversité des espèces à toutes les strates. Elle imite le système forestier et le gère au naturel depuis 2003. Des fruitiers, petits fruits, zones potagères, zones sauvages, elle aboutit à des équilibres satisfaisants entre les végétaux mélangés qui sont en bonne santé et qui résistent avec la gestion d’un sol couvert aux dessèchements liés au vent et au soleil.

Refuge LPO, situé près d’une vallée et d’une zone humide où la Tamoute coule, ce jardin forêt et potager s’étale sur près de 2500 m².

Une sortie idéale pour les curieux, amateurs, débutants… où vous découvrirez comment cultiver sans chimie avec des plantes engrais, des plantes qui soignent les plantes ou encore avec des arbres générateurs de biomasse.

Pour accéder au Jardin Forêt Louzou stationner dans le bourg de Noyal-sous-Bazouges près de l’église et suivre le fléchage jusqu’au jardin (2 km à pied pour l’aller-retour).

Visite gratuite. .

Noyal-sous-Bazouges 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 29 62 79

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English :

L’événement Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Jardin Forêt comestible LouZou Noyal-sous-Bazouges a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne