BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN DE LA GRANDE VILLE – Martigné-sur-Mayenne, 14 juin 2025 14:00, Martigné-sur-Mayenne.

Mayenne

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-14

2025-06-15

Le CPIE Mayenne organise Bienvenue dans mon jardin au naturel. Pour l’occasion, 14 jardins seront ouverts gratuitement au public le temps d’un week-end les 14 & 15 juin 2025

Tomates, melons, courgettes, haricots, petits pois, pommes de terres, poireau, oignons, betteraves, panais, féveroles, concombre, aubergine, poivron, carottes, courges…

Les espèces sont nombreuses dans ce jardin vivrier. Venez découvrir les techniques de Christian pour tendre vers l’autonomie et avoir de beaux fruits et légumes sans traitement faux-semis, jardinage avec la lune, semis précoces, récupération d’eau de pluie etc.

Cette année, vous pourrez également découvrir sa nouvelle plantation de d’oseraie ! .

8 La Grande Ville

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

The CPIE Mayenne is organizing Bienvenue dans mon jardin au naturel (Welcome to my natural garden). For the occasion, 14 gardens will be open to the public free of charge for a weekend on June 14 & 15, 2025

German :

Das CPIE Mayenne organisiert Bienvenue dans mon jardin au naturel (Willkommen in meinem Naturgarten). Zu diesem Anlass werden 14 Gärten an einem Wochenende am 14. & 15. Juni 2025 kostenlos für die Öffentlichkeit geöffnet

Italiano :

Il CPIE di Mayenne organizza Bienvenue dans mon jardin au naturel (Benvenuti nel mio giardino naturale). Per l’occasione, 14 giardini saranno aperti gratuitamente al pubblico per un fine settimana il 14 e 15 giugno 2025

Espanol :

El CPIE Mayenne organiza Bienvenue dans mon jardin au naturel (Bienvenido a mi jardín natural). Para la ocasión, 14 jardines estarán abiertos al público gratuitamente durante un fin de semana los días 14 y 15 de junio de 2025

