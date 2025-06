Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’atelier à Parpeville – Parpeville 15 juin 2025 10:00

Aisne

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l'atelier à Parpeville

Clémentine et Jérémy font évoluer leur jardin, d’inspiration « jardin à l’anglaise », depuis 2014.

Celui-ci est délimité en plusieurs zones un jardin d’agrément où s’épanouissent de nombreuses vivaces et où le rose, blanc et bleu sont mis à l’honneur.

Un potager bio en carré permettant facilement la rotation des cultures avec paillage, récupération d’eau de pluie et compostage.

Enfin, des zones de tontes tardives sont mises en place pour accueillir de nombreux auxiliaires.

Vous y trouverez des nichoirs, des objets chinés, des mises en scène et de belles citations.

Une invitation au calme et à la contemplation.

Et pourquoi pas découvrir un peu plus l’univers de Clémentine en vous rendant dans son atelier « L’atelier de Gaston & Léon » situé au cœur du jardin le dimanche 15 juin 2025 de 10h à 17h30.

Une action menée en collaboration avec le CPIE Pays de l’Aisne.

Rendez vous au 59 rue Clemenceau 02240 Parpeville.

59 rue Clemenceau

Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

