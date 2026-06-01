Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’atelier à Parpeville Parpeville dimanche 14 juin 2026.

Parpeville

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’atelier à Parpeville

59 rue Clemenceau Parpeville Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

C’est avec joie que nous ouvrons les portes de notre jardin le dimanche 14 juin 2026 de 10h00 à 17h30, dans le cadre du week-end bienvenue dans mon jardin au naturel .

Au fil des allées de notre jardin poétique d’inspiration anglaise, nous serons heureux de partager avec vous notre passion pour le jardin, l’art de créer des ambiances et des mises en scène végétales, ainsi que notre engagement pour une approche respectueuse de la nature.

Pour prolonger ce moment de découverte et de détente, Le moment Thé installera un salon de thé éphémère au cœur du jardin. Une belle occasion de prendre le temps, de savourer une pause gourmande et de profiter pleinement de la douceur des lieux.

À cette occasion L’atelier de Gaston & Léon ouvrira également ses portes pour vous faire découvrir un peu plus notre univers créatif.

Nous serions ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous tout au long de cette journée placée sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.

Clémentine et Jérémy

Une action menée en collaboration avec le CPIE Pays de l’Aisne.

Rendez vous au 59 rue Clemenceau 02240 Parpeville.

C’est avec joie que nous ouvrons les portes de notre jardin le dimanche 14 juin 2026 de 10h00 à 17h30, dans le cadre du week-end bienvenue dans mon jardin au naturel .

Au fil des allées de notre jardin poétique d’inspiration anglaise, nous serons heureux de partager avec vous notre passion pour le jardin, l’art de créer des ambiances et des mises en scène végétales, ainsi que notre engagement pour une approche respectueuse de la nature.

Pour prolonger ce moment de découverte et de détente, Le moment Thé installera un salon de thé éphémère au cœur du jardin. Une belle occasion de prendre le temps, de savourer une pause gourmande et de profiter pleinement de la douceur des lieux.

À cette occasion L’atelier de Gaston & Léon ouvrira également ses portes pour vous faire découvrir un peu plus notre univers créatif.

Nous serions ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous tout au long de cette journée placée sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.

Clémentine et Jérémy

Une action menée en collaboration avec le CPIE Pays de l’Aisne.

Rendez vous au 59 rue Clemenceau 02240 Parpeville. .

59 rue Clemenceau Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re delighted to open the doors of our garden on Sunday June 14, 2026 from 10:00 am to 5:30 pm, as part of the bienvenue dans mon jardin au naturel weekend.

As you wander through the paths of our poetic, English-inspired garden, we’ll be delighted to share with you our passion for gardening, the art of creating atmospheres and plant settings, and our commitment to a respectful approach to nature.

To prolong this moment of discovery and relaxation, Le moment Thé will be setting up an ephemeral tea room in the heart of the garden. A great opportunity to take your time, enjoy a gourmet break and take full advantage of the gentle surroundings.

L’atelier de Gaston & Léon will also be opening its doors for the occasion, allowing you to discover a little more of our creative world.

We’d be delighted to welcome you and chat with you throughout this day of sharing, nature and conviviality.

We look forward to meeting you.

Clémentine and Jérémy

An action carried out in collaboration with the CPIE Pays de l’Aisne.

Meet at 59 rue Clemenceau 02240 Parpeville.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’atelier à Parpeville Parpeville a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois