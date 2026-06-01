Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin des vivaces à Ribemont Ribemont dimanche 14 juin 2026.

Ribemont

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin des vivaces à Ribemont

Ribemont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Un coin de nature libre.

Fruit de six années d’aménagement minutieux, ce jardin fleuri toute l’année est bien plus qu’un simple écrin de verdure c’est le jardin d’exposition de fleuristes amoureux de leur métier. Ici, pas de structure prédéfinie — chaque recoin se découvre au hasard de la déambulation, réservant son lot de surprises et d’émerveillement.

Des variétés de plantes peu communes se côtoient dans un foisonnement naturel et sauvage, offrant un véritable moment de douceur au milieu des couleurs et des odeurs. On s’y attarde, on s’y perd un peu, et c’est tant mieux. Car c’est précisément cette liberté, cette absence de contrainte, qui donne à ce jardin tout son caractère et son charme singulier. Et pour prolonger la magie chez vous, des vivaces sauvages et naturelles sont disponibles à la vente.

Une action menée en collaboration avec le CPIE Pays de l’Aisne.

Rendez vous au 54 rue Blondel 02240 Ribemont

Un coin de nature libre.

Fruit de six années d’aménagement minutieux, ce jardin fleuri toute l’année est bien plus qu’un simple écrin de verdure c’est le jardin d’exposition de fleuristes amoureux de leur métier. Ici, pas de structure prédéfinie — chaque recoin se découvre au hasard de la déambulation, réservant son lot de surprises et d’émerveillement.

Des variétés de plantes peu communes se côtoient dans un foisonnement naturel et sauvage, offrant un véritable moment de douceur au milieu des couleurs et des odeurs. On s’y attarde, on s’y perd un peu, et c’est tant mieux. Car c’est précisément cette liberté, cette absence de contrainte, qui donne à ce jardin tout son caractère et son charme singulier. Et pour prolonger la magie chez vous, des vivaces sauvages et naturelles sont disponibles à la vente.

Une action menée en collaboration avec le CPIE Pays de l’Aisne.

Rendez vous au 54 rue Blondel 02240 Ribemont .

Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

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English :

A corner of free nature.

The fruit of six years of meticulous planning, this year-round flower garden is much more than a simple green setting: it’s the show garden of florists who love their craft. There’s no predefined structure here: each corner is discovered by chance as you wander around, reserving its share of surprises and wonder.

Uncommon varieties of plant stand side by side in a natural, wild profusion, offering a truly gentle moment amidst colors and scents. It’s a place where you can linger and get a little lost, and all the better for it. For it is precisely this freedom, this absence of constraint, that gives this garden its character and singular charm. And to prolong the magic at home, wild and natural perennials are available for sale.

In collaboration with the CPIE Pays de l’Aisne.

Meet at 54 rue Blondel 02240 Ribemont

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin des vivaces à Ribemont Ribemont a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois