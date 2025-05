BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN PARTAGE DE LA BELLE AVETTE – 9 rue de Javron Lassay-les-Châteaux, 14 juin 2025 14:00, Lassay-les-Châteaux.

Mayenne

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN PARTAGE DE LA BELLE AVETTE 9 rue de Javron (parking rue de Mayenne) Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le CPIE Mayenne organise Bienvenue dans mon jardin au naturel. Pour l’occasion, 14 jardins seront ouverts gratuitement au public le temps d’un week-end les 14 & 15 juin 2025

Ce jardin partagé est née de l’envie de citoyens de se réunir pour partager des pratiques de jardinage au naturel en toute

convivialité !

Depuis 2023 Le Domaine de La Belle Avette accueille l’Association Les Mains Vertes sur un terrain de 4300 m².

Différentes pratiques sont mises en œuvre pour faciliter le travail des jardiniers, limiter les besoins en eau et favoriser la

biodiversité. La serre, tout juste inaugurée est issue du réemploi. Les Mains Vertes animent 2 troc-plantes annuels, un projet

de forêt nourricière et une grainothèque à la médiathèque.

Programme complet en téléchargement ci-dessous .

9 rue de Javron (parking rue de Mayenne)

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

The CPIE Mayenne is organizing Bienvenue dans mon jardin au naturel (Welcome to my natural garden). For the occasion, 14 gardens will be open to the public free of charge for a weekend on June 14 & 15, 2025

German :

Das CPIE Mayenne organisiert Bienvenue dans mon jardin au naturel (Willkommen in meinem Naturgarten). Zu diesem Anlass werden 14 Gärten an einem Wochenende am 14. & 15. Juni 2025 kostenlos für die Öffentlichkeit geöffnet

Italiano :

Il CPIE di Mayenne organizza Bienvenue dans mon jardin au naturel (Benvenuti nel mio giardino naturale). Per l’occasione, 14 giardini saranno aperti gratuitamente al pubblico per un fine settimana il 14 e 15 giugno 2025

Espanol :

El CPIE Mayenne organiza Bienvenue dans mon jardin au naturel (Bienvenido a mi jardín natural). Para la ocasión, 14 jardines estarán abiertos al público gratuitamente durante un fin de semana los días 14 y 15 de junio de 2025

L’événement BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LE JARDIN PARTAGE DE LA BELLE AVETTE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Mayenne Co