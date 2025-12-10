Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardins Culture en Herbe Ligny-en-Barrois
Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardins Culture en Herbe Ligny-en-Barrois dimanche 14 juin 2026.
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Découverte du bon sens de la permaculture sur n stand dédié aux conseils de jardinage et verger au naturel, pour faire le plein d’idées et d’inspiration pour un jardin durable et florissant.
Avec Meuse Nature Environnement.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 80 35 58 84 jardinsceh@cias.meusegrandsud.fr
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English :
Discover the good sense of permaculture on n stand dedicated to gardening tips and natural orchards, to fill up with ideas and inspiration for a sustainable and flourishing garden.
With Meuse Nature Environnement.
Free admission.
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-25 par OT SUD MEUSE
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