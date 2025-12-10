Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardins Culture en Herbe Ligny-en-Barrois

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Découverte du bon sens de la permaculture sur n stand dédié aux conseils de jardinage et verger au naturel, pour faire le plein d’idées et d’inspiration pour un jardin durable et florissant.

Avec Meuse Nature Environnement.

Entrée gratuite.Tout public

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Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 80 35 58 84 jardinsceh@cias.meusegrandsud.fr

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English :

Discover the good sense of permaculture on n stand dedicated to gardening tips and natural orchards, to fill up with ideas and inspiration for a sustainable and flourishing garden.

With Meuse Nature Environnement.

Free admission.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-25 par OT SUD MEUSE