Saint-Aigny

Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Oasis Inspire

Place de la Poste Saint-Aigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 15:50:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Installée ici depuis juillet, Corinne cultive plus d’un hectare en pleine nature, dans un esprit respectueux du vivant. Son jardin est entièrement pensé selon les principes de la permaculture observation, harmonie, autonomie et transmission. Un étang accueille la biodiversité, les poules picorent en liberté, et deux ânes veillent paisiblement sur les lieux. Une roulotte ajoute une touche bohème à l’ensemble, tandis qu’un abri abrite la grainothèque et la bibliothèque. Les espaces potagers sont aménagés selon la technique de la culture en lasagnes . Dans ces buttes poussent légumes de saison et herbes aromatiques. Le jardin abrite également plusieurs jeunes plantations d’arbres et d’arbres fruitiers. Créneaux de visite 10h et 15h. .

Place de la Poste Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Oasis Inspire Saint-Aigny a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY