Les 14 et 15 juin 2025, venez participer à la 13e édition du week-end national « Bienvenue dans mon jardin au naturel » !

Dispositif reconnu du réseau des CPIE, Bienvenue dans mon jardin au naturel permet aux jardinier·ère·s amateur·rice·s de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.

À Porcaro Le jardin vivrier de la Bastardière sur un terrain de 7000 m² entouré de haies de chênes et de saules, Cécile et Daniel cultivent un potager vivrier de 500 m² dont 36m² sous serre. Mélangeant plantes annuelles et vivaces comestibles, les plates bandes sont cultivées sur sol vivant avec la collaboration des vers de terre. Compost de cuisine, des toilettes sèches et urines permettent de fertiliser une terre mulchée déjà riche en matière organique. Ici, peu de choses n’ont pas été faites de leurs mains elle et il ont installé 8 tonnes d’eau de récupération, auto-construit la serre, les composteurs et le séchoir solaire de masse. Autonomie et low tech font partie du quotidien ! Un verger y évolue peu à peu chaque année. Le bas de la prairie, qui reste à l’état sauvage, accueille des ruches. Et des poules picorent en plein air, à côté d’une oseraie et d’une mare pleine de vie.

PORCARO Morbihan (56)

Au programme:

Visite guidée de 10h30 à 12h00. Jus de fruits au vélo-mixeur _fait maison_à prix libre toute la journée ! Possibilité de pique-niquer sur place et aussi déjeuner partagé vers 12h30 en mode auberge espagnole .

6, Le Guiny

Porcaro 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

