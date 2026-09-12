Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé Rue Jean-François de Champeau Autun
samedi 12 septembre 2026 · Rue Jean-François de Champeau · Autun
Informations pratiques
Autun
Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé
Rue Jean-François de Champeau Quartier Saint-Pantaléon Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Portes ouvertes de jardins au naturel ! 10 jardins vous attendent pour les visites de jardins, à Autun.
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C’est ouvert à tous, venez nombreux !
Planning et détails de tous les jardins sur le site internet du CPIE. .
Rue Jean-François de Champeau Quartier Saint-Pantaléon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 contact@cpie-pays-de-bourgogne.com
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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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