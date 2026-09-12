Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé Rue Jean-François de Champeau Autun

Informations pratiques

Autun

Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé

Rue Jean-François de Champeau Quartier Saint-Pantaléon Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Portes ouvertes de jardins au naturel ! 10 jardins vous attendent pour les visites de jardins, à Autun.

Les jardins partagés Noisette et Tournesol vous attendent pour une visite passionnante de leurs jardins.

Au programme, visites, partage de bonnes pratiques, de techniques astucieuses, échanges avec des jardiniers passionnés, convivialité au RDV!

Jardinage au naturel, gestion de l’eau, alimentation saine, accueil de la biodiversité, bien-être…venez en parler, et faire le plein de bonnes idées!

C’est ouvert à tous, venez nombreux !

Planning et détails de tous les jardins sur le site internet du CPIE. .

Rue Jean-François de Champeau Quartier Saint-Pantaléon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27 contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)