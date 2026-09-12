Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé ! Étang-sur-Arroux
samedi 12 septembre 2026 · Étang-sur-Arroux
Informations pratiques
Étang-sur-Arroux
Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !
Jardins du Vernois, et le jardin partagé de la Maison de Santé Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Portes ouvertes de jardins au naturel ! 2 jardins vous attendent pour les visites, à Etang-sur-Arroux le Jardin du Vernois, et le jardin partagé de la Maison de Santé.
Au programme, visites des jardins, partage de bonnes pratiques, de techniques astucieuses, échanges, découvertes de jardins diversifiés et de jardiniers passionnés, convivialité au RDV !
Jardinage au naturel, gestion de l’eau, alimentation saine, accueil de la biodiversité, bien-être…venez en parler, et faire le plein de bonnes idées!
C’est ouvert à tous, venez nombreux !
Planning et détails des jardins sur le site internet du CPIE. .
Jardins du Vernois, et le jardin partagé de la Maison de Santé Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 42 64 b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com
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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé !
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l’eau et la santé ! Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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