Bienvenue dans mon jardin ! Centre du village Martigna

Bienvenue dans mon jardin !

Centre du village 1 chemin de la Verne Martigna Jura

Gratuit

Début : 2025-09-17 17:30:00

fin : 2025-09-17 19:00:00

2025-09-17

« Bienvenue dans mon jardin » le mercredi 17 septembre de 17h30 à 19h à Martigna.

Que vous soyez débutant ou adepte du jardinage, venez visiter le jardin de notre éducateur à l’environnement. Découvrez le fruit de ses installations et la particularité de ses élevages afin d’obtenir ses meilleurs conseils et astuces pour en reproduire quelques-uns chez vous !

Réservation par mail ou téléphone. .

Centre du village 1 chemin de la Verne Martigna 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org

