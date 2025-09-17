Bienvenue dans mon jardin ! Centre du village Martigna
Centre du village 1 chemin de la Verne Martigna Jura
17 septembre 2025, 17h30
19h00
2025-09-17
« Bienvenue dans mon jardin » le mercredi 17 septembre de 17h30 à 19h à Martigna.
Que vous soyez débutant ou adepte du jardinage, venez visiter le jardin de notre éducateur à l'environnement. Découvrez le fruit de ses installations et la particularité de ses élevages afin d'obtenir ses meilleurs conseils et astuces pour en reproduire quelques-uns chez vous !
Réservation par mail ou téléphone.
+33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org
