Bienvenue dans mon jardins au Naturel – Changé, 14 juin 2025 07:00, Changé.

Mayenne

Bienvenue dans mon jardins au Naturel Changé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Ils vous ouvrent leur jardin !

Depuis 2014, le CPIE Mayenne organise Bienvenue dans mon jardin au naturel, un évènement national initié en 2013 par l’Union Nationale des CPIE.

Cette année, l’événement aura 10 ans en Mayenne ! Pour l’occasion, 16 jardins seront ouverts gratuitement au public un record pour nous en Mayenne !

Particuliers et associations vous ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end. Ce temps convivial devient l’occasion pour les jardiniers de transmettre leur savoir faire et leur passion aux visiteurs curieux de reproduire certaines pratiques dans leur propre jardin.

Les 15 & 16 juin

Gratuit & ouvert à toutes et à tous

Un peu partout en Mayenne .

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire

English :

They open their gardens to you!

German :

Sie öffnen ihren Garten für Sie!

Italiano :

Vi aprono i loro giardini!

Espanol :

Te abren sus jardines

L’événement Bienvenue dans mon jardins au Naturel Changé a été mis à jour le 2025-05-26 par LAVAL TOURISME