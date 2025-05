BIENVENUE EN CAMARGUE – Pérols, 6 juin 2025 07:00, Pérols.

Un Bienvenue chez les Ch’tis à l’envers !

ERWAN LAROCHELLE est agent d’un cabinet de recouvrement à Paris.

Son directeur l’envoie en mission dans le sud pour réclamer les 100 000 € de dettes contractées par deux frères gardians, SERGE et JEAN MARIE PESTER, propriétaires d’une Manade (ferme provencale), perdue au fin fond de la Camargue.

Mais quand un parisien se heurte à la culture camarguaise, cela donne une comédie universelle qui réconcilie parisiens et provinciaux ! .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Bienvenue chez les Ch’tis » in reverse!

ERWAN LAROCHELLE is an agent in a Paris collection agency.

German :

Ein umgekehrtes « Willkommen bei den Sch’tis »!

ERWAN LAROCHELLE ist Agent in einem Inkassobüro in Paris.

Italiano :

Bienvenue chez les Ch’tis » al contrario!

ERWAN LAROCHELLE è un esattore a Parigi.

Espanol :

Bienvenue chez les Ch’tis » al revés

ERWAN LAROCHELLE es cobrador de deudas en París.

