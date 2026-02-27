Bienvenue en Europe – Café européen Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes

Bienvenue en Europe - Café européen Maison de quartier du Breil -Accoord

Bienvenue en Europe – Café européen Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes vendredi 10 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au secrétariat Adulte, En famille 

Une fois par mois, un café , des jeux, des invités européens et de la bonne humeur pour découvrir un autre pays, une autre culture

Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes 44100


Afficher la carte du lieu Maison de quartier du Breil -Accoord et trouvez le meilleur itinéraire