Bienvenue en Europe – Café européen Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes
Bienvenue en Europe – Café européen Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au secrétariat Adulte, En famille
Une fois par mois, un café , des jeux, des invités européens et de la bonne humeur pour découvrir un autre pays, une autre culture
Maison de quartier du Breil -Accoord Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Maison de quartier du Breil -Accoord et trouvez le meilleur itinéraire