Bienvenue en terre agricole Vertou Vertou samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Samedi 11 octobre de 9h à 18h, venez rencontrer les agriculteurs, chez eux, dans leurs espaces de travail, pour comprendre leurs métiers. Toute la journée, des créneaux sont ouverts pour visiter, participer à des ateliers et/ou déguster une large gamme de produits issus de l’agriculture locale. Évènement gratuit – sur inscription

Vertou Centre – Bourg Vertou 44120