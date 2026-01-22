Bienvenue sur le vaisseau spatial Terre Maison des Abers Saint-Pabu
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère
Début : 2026-02-16 18:30:00
fin : 2026-02-16 20:00:00
2026-02-16 2026-02-20
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le ciel de nuit (système solaire, comètes, astéroïdes, constellations, satellites naturels, ….). Décollage imminent, accrochez-vous !
Des petits ateliers pour explorer le ciel
– Construction d’un mini-ciel,
– Poussières de comètes,
– Les 13 constellations du zodiaque,
– Face à face avec la lune,
– D’étoiles en constellations, balade dans le ciel,
– et encore d’autres thèmes…
A partir de 8 ans
Sur réservation, en partenariat avec l’Estran Nature et Grains de Sable. .
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
