Bienvenue sur le vaisseau spatial Terre Maison des Abers Saint-Pabu

Bienvenue sur le vaisseau spatial Terre

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Début : 2026-02-16 18:30:00

fin : 2026-02-16 20:00:00

2026-02-16 2026-02-20

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le ciel de nuit (système solaire, comètes, astéroïdes, constellations, satellites naturels, ….). Décollage imminent, accrochez-vous !

Des petits ateliers pour explorer le ciel

– Construction d’un mini-ciel,

– Poussières de comètes,

– Les 13 constellations du zodiaque,

– Face à face avec la lune,

– D’étoiles en constellations, balade dans le ciel,

– et encore d’autres thèmes…

A partir de 8 ans

Sur réservation, en partenariat avec l’Estran Nature et Grains de Sable. .

Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

