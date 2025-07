Bier Garten Haguenau

Bier Garten Haguenau vendredi 19 septembre 2025.

Bier Garten

1 Rue Maurice Koechlin Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-20 23:55:00

2025-09-19

Pour l’Oktoberfescht, la brasserie passe en mode biergarten. Comme en Allemagne, apportez votre propre repas (le barbecue sera à disposition si besoin) et la bière, c’est notre job.

1 Rue Maurice Koechlin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-lerefuge.fr

English :

For Oktoberfescht, the brewery goes into biergarten mode. As in Germany, bring your own meal (the barbecue will be available if you need it) and the beer is our job.

German :

Für das Oktoberfescht schaltet die Brauerei in den Biergartenmodus. Wie in Deutschland bringen Sie Ihr eigenes Essen mit (der Grill wird bei Bedarf zur Verfügung stehen) und das Bier ist unser Job.

Italiano :

Per l’Oktoberfescht, la birreria si trasforma in un biergarten. Come in Germania, portate il vostro pasto (il barbecue sarà disponibile se ne avrete bisogno) e la birra è il nostro lavoro.

Espanol :

Para la Oktoberfescht, la cervecería se pondrá en modo biergarten. Como en Alemania, trae tu propia comida (la barbacoa estará disponible si la necesitas) y la cerveza es cosa nuestra.

L’événement Bier Garten Haguenau a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau