Bierburg Game Ferrette

Ferrette Haut-Rhin

Samedi 2025-08-23 10:00:00

2025-08-24 16:30:00

2025-08-23 2025-09-06

Accompagné d’un comédien, vivez cet escape game original mêlant mystère et dégustation de cervoise, au château. Sur réservation

Révélez le secret du calice rhénan !

Un disciple de Gambrinus, saint patron de la bière, fut condamné à rester coincée dans les murs du château de Ferrette pour avoir béni un tonneau capable de faire couler cette divine boisson à l’infini. Aidez cette âme perdue à remettre la main sur le saint Graal, le calice sacré qui délivrera ce moine trappiste avant qu’il ne soit trop tard et qu’il hante à jamais les lieux. Accompagné d’un comédien, vivez cet escape game original mêlant mystère et dégustation de cervoise, en couple, en famille ou entre amis. Vous avez 1h00 à vous de jouer !

Une animation soutenue par l’Union Européenne dans le cadre de la programmation Vin, bière et châteaux du projet « Châteaux rhénans Burgen am Oberrhein »

Dès 18 ans

De 2 à 10 joueurs

5 sessions non privatisable pouvant aller jusqu’à 10 personnes

Tenue adaptée en fonction de la météo.

Les chiens sont acceptés en laisse.

Activité non accessible PMR. .

rue Saint Bernard Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est cie-du-reflet@outlook.fr

English :

Accompanied by an actor, experience this original escape game combining mystery and cervoise tasting at the château. Book in advance

German :

Erleben Sie in Begleitung eines Schauspielers dieses originelle Escape Game im Schloss, das Geheimnisse mit einer Kirschverkostung verbindet. Auf Reservierung

Italiano :

Accompagnati da un attore, godetevi questo originale gioco di fuga che combina mistero e degustazione di cervoise al castello. Solo su prenotazione

Espanol :

Acompañado por un actor, disfrute de este original juego de escape que combina misterio y degustación de cervoise en el château. Sólo con reserva

