Bière Philo Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Bière Philo

Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 16h.

Samedi 22 novembre 2025 de 14h à 16h.

Samedi 13 décembre 2025 de 14h à 16h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08 2025-11-22 2025-12-13

Vous êtes les bienvenus au Bière Philo, lieu, ouvert à toutes et à tous, de papotages philosophiques plus ou moins inspirés par la boisson.

Si vous vous demandez quotidiennement Qu’est-ce que le rouge ? Faut-il (littéralement) cultiver son jardin ? Dieu est-il une femme ? Le Bière Philo est l’occasion pour vous de trouver des réponses (ou pas en fait). .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

You’re welcome to join us at Bière Philo, an open forum for philosophical chatter inspired by beverages.

German :

Sie sind herzlich willkommen im Bière Philo, einem für alle offenen Ort, an dem philosophische Gespräche geführt werden, die mehr oder weniger vom Getränk inspiriert sind.

Italiano :

Siete invitati a unirvi a noi al Bière Philo, un forum aperto alle chiacchiere filosofiche ispirate in varia misura dal drink.

Espanol :

Le invitamos a unirse a nosotros en la Bière Philo, un foro abierto para charlas filosóficas inspiradas en mayor o menor medida por la bebida.

