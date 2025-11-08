Bière Philo Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Bière Philo Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 8 novembre 2025.
Bière Philo
Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 16h.
Samedi 22 novembre 2025 de 14h à 16h.
Samedi 13 décembre 2025 de 14h à 16h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-22 2025-12-13
Vous êtes les bienvenus au Bière Philo, lieu, ouvert à toutes et à tous, de papotages philosophiques plus ou moins inspirés par la boisson.
Si vous vous demandez quotidiennement Qu’est-ce que le rouge ? Faut-il (littéralement) cultiver son jardin ? Dieu est-il une femme ? Le Bière Philo est l’occasion pour vous de trouver des réponses (ou pas en fait). .
Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com
English :
You’re welcome to join us at Bière Philo, an open forum for philosophical chatter inspired by beverages.
German :
Sie sind herzlich willkommen im Bière Philo, einem für alle offenen Ort, an dem philosophische Gespräche geführt werden, die mehr oder weniger vom Getränk inspiriert sind.
Italiano :
Siete invitati a unirvi a noi al Bière Philo, un forum aperto alle chiacchiere filosofiche ispirate in varia misura dal drink.
Espanol :
Le invitamos a unirse a nosotros en la Bière Philo, un foro abierto para charlas filosóficas inspiradas en mayor o menor medida por la bebida.
L’événement Bière Philo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence