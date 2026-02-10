Bierenissage à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Bierenissage à l’Abbaye d’Ecurey

Abbaye d'Ecurey 1 Rue de l'Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Gratuit

Vendredi 2026-03-13 17:00:00

2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Vous êtes amateurs de bière, curieux ou simplement ayant envie de sortir ?

Nous vous attendons dans notre espace bar pour un événement exceptionnel à l’Abbaye d’Ecurey, le Bierenissage* de notre bière artisanale. Venez découvrir en exclusivité notre première bière de l’Abbaye d’Ecurey élaborée en collaboration avec la Brasserie de la Saulx.

Au programme présentation de notre bière par le brasseur, restauration sur place, jeux de société et concert d’un groupe de musique.

Entrée gratuite.

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

English :

Are you a beer lover, curious or just looking for a night out?

We look forward to welcoming you to our bar area for an exceptional event at Ecurey Abbey, the Bierenissage* of our craft beer. Come and discover our first exclusive Abbaye d’Ecurey beer, created in collaboration with Brasserie de la Saulx.

On the program: presentation of our beer by the brewer, on-site catering, board games and a live band performance.

Free admission.

