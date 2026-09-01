Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques Bruley

Informations pratiques

Bruley

Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques

285 rue de Voisel Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez nous rejoindre lors des Journées du Patrimoine pour partager ce moment d’exception !

Au programme de ce week-end :

– Des démonstrations de graffiti en extérieur avec les talentueux : MISSY, DERM, KSY Boomkies, STOM500, RODES, SMAK3, MOPE, KOGA, etc.

– Découverte et immersion dans un décord grandeur nature (semi-3D) d’une « Old School New York Street ».

– Exposition d’oeuvres d’art.

– Sérigraphie sur place : découvrez cette technique d’impression ancestrale. Pensez à prendre un t-shirt ou un totebag pour imprimer l’un de nos supers visuels et repartez avec un souvenir !

Restauration sur place avec food-truck le samedi (végétarien disponible), stand de crêpes d’une association de Bruley (les deux jours).

Parking et toilettes à disposition.Tout public

0 .

285 rue de Voisel Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 48 58 58 cedmillotte@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us during Heritage Days to share in this exceptional experience!

This weekend’s program includes:

– Outdoor graffiti demonstrations featuring talented artists: MISSY, DERM, KSY Boomkies, STOM500, RODES, SMAK3, MOPE, KOGA, and more.

– Explore and immerse yourself in a life-size (semi-3D) recreation of an “Old School New York Street.”

– Art exhibition.

– On-site screen printing: discover this time-honored printing technique. Be sure to bring a T-shirt or tote bag to print one of our awesome designs and take home a souvenir!

On-site food service with a food truck on Saturday (vegetarian options available), and a crêpe stand run by a Bruley-based organization (both days).

Parking and restrooms available.

L’événement Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques Bruley a été mis à jour le 2026-09-04 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES