Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques Bruley
samedi 19 septembre 2026 · Bruley
Informations pratiques
Bruley
Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques
285 rue de Voisel Bruley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez nous rejoindre lors des Journées du Patrimoine pour partager ce moment d’exception !
Au programme de ce week-end :
– Des démonstrations de graffiti en extérieur avec les talentueux : MISSY, DERM, KSY Boomkies, STOM500, RODES, SMAK3, MOPE, KOGA, etc.
– Découverte et immersion dans un décord grandeur nature (semi-3D) d’une « Old School New York Street ».
– Exposition d’oeuvres d’art.
– Sérigraphie sur place : découvrez cette technique d’impression ancestrale. Pensez à prendre un t-shirt ou un totebag pour imprimer l’un de nos supers visuels et repartez avec un souvenir !
Restauration sur place avec food-truck le samedi (végétarien disponible), stand de crêpes d’une association de Bruley (les deux jours).
Parking et toilettes à disposition.Tout public
0 .
285 rue de Voisel Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 48 58 58 cedmillotte@hotmail.fr
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English :
Come join us during Heritage Days to share in this exceptional experience!
This weekend’s program includes:
– Outdoor graffiti demonstrations featuring talented artists: MISSY, DERM, KSY Boomkies, STOM500, RODES, SMAK3, MOPE, KOGA, and more.
– Explore and immerse yourself in a life-size (semi-3D) recreation of an “Old School New York Street.”
– Art exhibition.
– On-site screen printing: discover this time-honored printing technique. Be sure to bring a T-shirt or tote bag to print one of our awesome designs and take home a souvenir!
On-site food service with a food truck on Saturday (vegetarian options available), and a crêpe stand run by a Bruley-based organization (both days).
Parking and restrooms available.
L’événement Bierenissage – expositions et démonstrations artistiques Bruley a été mis à jour le 2026-09-04 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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