Bières artisanales de la brasserie du Chanoine Châteaux en fête Saint Pantaly d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Bières artisanales de la brasserie du Chanoine Châteaux en fête

Saint Pantaly d’Ans Château de Marqueyssac Châteaux en fêt Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Ventes et dégustation des bières artisanales bio de la Brasserie du Chanoine dont la Maya bière ambrée au miel.

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

Saint Pantaly d’Ans Château de Marqueyssac Châteaux en fêt Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 95 86 contact@amisdemarqueyssac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bières artisanales de la brasserie du Chanoine Châteaux en fête

L’événement Bières artisanales de la brasserie du Chanoine Châteaux en fête Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-01-31 par Groupe CDT 24