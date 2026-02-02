Bières artisanales de la brasserie du Chanoine Châteaux en fête Saint Pantaly d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
samedi 2 mai 2026.
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
2026-05-02
Ventes et dégustation des bières artisanales bio de la Brasserie du Chanoine dont la Maya bière ambrée au miel.
Sans réservation préalable.
Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .
Saint Pantaly d'Ans Château de Marqueyssac Châteaux en fêt Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 95 86 contact@amisdemarqueyssac.fr
