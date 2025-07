Bières, blues et barbecue à la brasserie Brasserie La Dunoise Milly-sur-Bradon

Bières, blues et barbecue à la brasserie Brasserie La Dunoise Milly-sur-Bradon samedi 9 août 2025.

Bières, blues et barbecue à la brasserie

Brasserie La Dunoise 22 route de Dun Milly-sur-Bradon Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 17:00:00

fin : 2025-08-09 23:59:00

2025-08-09

Rejoignez nous pour une soirée conviviale, festive et pleine de saveurs au cœur de la brasserie La Dunoise !

Au programme, The Blue Assembly Line, un groupe blues brut et électrique qui sent bon les routes poussiéreuses du Sud animera comme il se doit la soirée.

Vous pourrez déguster des bières artisanales brassées sur place tout en vous rassasiant d’un barbecue maison aux viandes locales.

Familles, amis, amateurs de bonne musique et de bons produits vous êtes les bienvenus.Tout public

Brasserie La Dunoise 22 route de Dun Milly-sur-Bradon 55110 Meuse Grand Est +33 6 85 49 65 83 sasbfp@gmail.com

English :

Join us for a friendly, festive evening full of flavors in the heart of the Brasserie La Dunoise!

On the program: The Blue Assembly Line, a raw, electric blues band with a whiff of the dusty roads of the South, will liven up the evening as it should be.

You’ll be able to sample craft beers brewed on site, while tucking into a homemade barbecue featuring local meats.

Families, friends, music and food lovers are all welcome.

German :

Begleiten Sie uns zu einem geselligen, festlichen und geschmackvollen Abend in der Brasserie La Dunoise!

Auf dem Programm steht The Blue Assembly Line, eine rohe und elektrische Bluesband, die nach den staubigen Straßen der Südstaaten riecht und den Abend gebührend unterhält.

Sie können vor Ort gebraute handwerkliche Biere probieren und sich gleichzeitig an einem hausgemachten Grill mit lokalen Fleischsorten satt essen.

Familien, Freunde, Liebhaber guter Musik und guter Produkte: Sie sind herzlich willkommen.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata conviviale e festosa, ricca di sapori, nel cuore della brasserie La Dunoise!

In programma: The Blue Assembly Line, una band di blues elettrico e crudo con un sentore di strade polverose del Sud, animerà la serata come si deve.

Potrete degustare birre artigianali prodotte in loco e assaggiare un barbecue casalingo a base di carni locali.

Famiglie, amici, amanti della buona musica e del buon cibo: siete i benvenuti.

Espanol :

Acompáñenos en una velada amistosa, festiva y llena de sabor en el corazón de la brasserie La Dunoise

En el programa: The Blue Assembly Line, una banda de blues crudo y eléctrico con aroma a las polvorientas carreteras del Sur, amenizará la velada como es debido.

Podrá degustar cervezas artesanales fabricadas en el lugar, mientras saborea una barbacoa casera con carnes locales.

Familias, amigos, amantes de la buena música y la buena comida: sois bienvenidos.

