Bières de Comptoir Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bières de Comptoir

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Divagation autour de la bière philosophale en un show Munich au Monde !

Seul en scène, conte à la fois didactique et anecdotique, ponctué d’humour, sur l’histoire de la bière de ses origines il y a 13.000 ans, à nos jours. Spectacle interactif. Sachez que tout son contenu est vrai !

Avec Christian BÉNÉTEAU (Fondateur de La Tireuse à Biarritz) Brassothérapeute de son état. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

English : Bières de Comptoir

L’événement Bières de Comptoir Bayonne a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Bayonne