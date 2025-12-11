Bières de Comptoir Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Bières de Comptoir Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 24 janvier 2026.
Bières de Comptoir
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Divagation autour de la bière philosophale en un show Munich au Monde !
Seul en scène, conte à la fois didactique et anecdotique, ponctué d’humour, sur l’histoire de la bière de ses origines il y a 13.000 ans, à nos jours. Spectacle interactif. Sachez que tout son contenu est vrai !
Avec Christian BÉNÉTEAU (Fondateur de La Tireuse à Biarritz) Brassothérapeute de son état. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr
English : Bières de Comptoir
L’événement Bières de Comptoir Bayonne a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Bayonne