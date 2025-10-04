BIÈRES DE COMPTOIR Le Colisée Biarritz

samedi 4 octobre 2025.

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

C’est un seul en scène, l’histoire de la bière de ses origines il y a 13.000 ans à nos jours. Quelques anecdotes et de l’humour.

Quelques interactivités avec le public.

Divagations autour de la bière philosophale en un show Munich au monde ! .

