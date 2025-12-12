BIERES DE COMPTOIR – LA LUNA NEGRA Bayonne

BIERES DE COMPTOIR Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Divagation autour de la bière philosophale en un show Munich au Monde ! Seul en scène, conte à la fois didactique et anecdotique, ponctué d’humour, sur l’histoire de la bière de ses origines il y a 13.000 ans, à nos jours. Spectacle interactif. Sachez que tout son contenu est vrai !Avec Christian BÉNÉTEAU (Fondateur de La Tireuse à Biarritz) – Brassothérapeute de son état.Production : LÀRTISTES PROD

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64