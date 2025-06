Bières et bulles Maillé 3 juillet 2025 17:00

Vendée

Bières et bulles 7 Rue de la Poste Maillé Vendée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 17:00:00

fin : 2025-07-10 18:30:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

Découvrez les coulisses de la brasserie La Cibulle, un lieu où se distille l’artisanat brassicole vendéen.

Maxime vous fera découvrir les coulisses de la fabrication de ces bières locales qui font pétiller le territoire des premières

cuvées dans un garage à la construction d’un nouveau site de production. Entre cuves et houblons, laissez-vous surprendre par une aventure brassée avec passion !

– Sur réservation au 02 51 00 39 74 .

7 Rue de la Poste

Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 39 74

English :

Take a behind-the-scenes look at La Cibulle brewery, where craft brewing from the Vendée region is distilled.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Brauerei La Cibulle, einem Ort, an dem das Brauhandwerk der Vendée gepflegt wird.

Italiano :

Scoprite il dietro le quinte del birrificio La Cibulle, dove viene distillata la birra artigianale della regione della Vandea.

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores a la cervecería La Cibulle, donde se destila la cerveza artesanal de la región de Vendée.

L’événement Bières et bulles Maillé a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin