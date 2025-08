Bières locales au Parvis Magna Duras Duras

Bières locales au Parvis Magna Duras samedi 16 août 2025.

Rue des Eyzins Duras Lot-et-Garonne

2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Le Parvis Magna vous invite à une soirée conviviale autour des bières locales. Dès 18h, venez découvrir une sélection de dix bières artisanales et participez au quiz « King of Beers ». Un repas pour deux est à gagner pour l’équipe victorieuse. À partir de 20h, la fête continue avec grillades et restauration sur place. Une belle occasion de passer un moment festif à Duras

Rue des Eyzins Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leparvismagna@gmail.com

