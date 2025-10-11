Bierfest Herrlisheim

Bierfest Herrlisheim samedi 11 octobre 2025.

Bierfest

1 rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 23:55:00

2025-10-11

Soirée fete de la biére avec un authentique orchestre Bavarois.

Entrée sans repas sur réservation ou caisse du soir 10 €

Entrée + repas Coquelet, salade et frites 25 € .

1 rue du Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 45 58 86 prolival@wanadoo.fr

