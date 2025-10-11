Bierfest Herrlisheim
Bierfest Herrlisheim samedi 11 octobre 2025.
Bierfest
1 rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:55:00
2025-10-11
Soirée fete de la biére avec un authentique orchestre Bavarois.
Entrée sans repas sur réservation ou caisse du soir 10 €
Entrée + repas Coquelet, salade et frites 25 € .
1 rue du Gymnase Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 45 58 86 prolival@wanadoo.fr
L’événement Bierfest Herrlisheim a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan