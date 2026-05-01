Biergarten du Rognac Rockenhausen RN 113 Rognac

Rognac

Biergarten du Rognac Rockenhausen

Samedi 23 mai 2026 de 17h à 0h. RN 113 Base Nautique de Rognac Rognac Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Comité de Jumelage de Rognac vous invite à une soirée festive et conviviale aux couleurs de l’Allemagne, placée sous le signe de l’amitié entre villes jumelées.

Organisée par le Comité de Jumelage de Rognac (CCJ Rognac), la Fête de la bière accueillera les amis de notre ville jumelle, Rockenhausen.



Au programme bière à la pression en provenance du Palatinat, food-truck proposant des spécialités allemandes ainsi que des plats traditionnels, et une ambiance musicale assurée par un orchestre et un DJ.



Entrée libre et gratuite.

Interdit aux mineurs non accompagnés. .

RN 113 Base Nautique de Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 14 15 51 jumelage.rockenhausen@ccj-rognac.fr

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English :

Rognac?s Comité de Jumelage (Twinning Committee) invites you to a festive and convivial evening in the colors of Germany, under the banner of friendship between twinned towns.

L’événement Biergarten du Rognac Rockenhausen Rognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Provence Tourisme