Saint-Pierre-Bois

Biergarten

rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dégustation de tartes flambées et/ou knacks accompagnées d’une bonne pression ou d’un bon verre de vin.

Petite nouveauté cette année le parc de jeux, situé juste au dessus de la Biergarten, sera accessible, ce qui permettra aux familles de profiter pleinement de la soirée. .

rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 65 57 nadia.geissler@gmail.com

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English :

L’événement Biergarten Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé