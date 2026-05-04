Biergarten Saint-Pierre-Bois
Biergarten Saint-Pierre-Bois vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Pierre-Bois
Biergarten
rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dégustation de tartes flambées et/ou knacks accompagnées d’une bonne pression ou d’un bon verre de vin.
Petite nouveauté cette année le parc de jeux, situé juste au dessus de la Biergarten, sera accessible, ce qui permettra aux familles de profiter pleinement de la soirée. .
rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 65 57 nadia.geissler@gmail.com
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L’événement Biergarten Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé