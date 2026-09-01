Informations pratiques

Montreuil-sur-Barse

BIF TEK à Montreuil sur Barse // L’Art est dans le pré

Rue du 27 Août 1944 Montreuil-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Tous les circassiens sont tombés malades… Qu’à cela ne tienne, Rose Bif et Pazz Tek décident d’assurer seuls la représentation du fameux Cirque International de la Langouste . Ils endossent alors les rôles et les costumes des jongleurs, magiciens, acrobates et autres dresseurs de fauves.



Entre clown, théâtre d’ombres et théâtre d’objets, BIF TEK emmène les enfants dans un imaginaire merveilleux et amuse les adultes par l’accumulation des situations absurdes proposées. BIF TEK se joue des rapports de force entre Rose, chef stupide et autoritaire, et Pazz, son acolyte stupide et bonne poire. D’ailleurs, il faut le reconnaître, dans BIF TEK, on se fend la poire.



Un spectacle du Collectif te salue

Avec Camille Bernaudat & Stéphane Boyer



Durée 55 minutes

Spectacle tout public à partir de 3 ans .

Rue du 27 Août 1944 Montreuil-sur-Barse 10270 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BIF TEK à Montreuil sur Barse // L’Art est dans le pré Montreuil-sur-Barse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne