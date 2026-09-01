BIF TEK à Montreuil sur Barse // L’Art est dans le pré Montreuil-sur-Barse
samedi 10 octobre 2026 · Montreuil-sur-Barse
Informations pratiques
Montreuil-sur-Barse
BIF TEK à Montreuil sur Barse // L’Art est dans le pré
Rue du 27 Août 1944 Montreuil-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Tous les circassiens sont tombés malades… Qu’à cela ne tienne, Rose Bif et Pazz Tek décident d’assurer seuls la représentation du fameux Cirque International de la Langouste . Ils endossent alors les rôles et les costumes des jongleurs, magiciens, acrobates et autres dresseurs de fauves.
Entre clown, théâtre d’ombres et théâtre d’objets, BIF TEK emmène les enfants dans un imaginaire merveilleux et amuse les adultes par l’accumulation des situations absurdes proposées. BIF TEK se joue des rapports de force entre Rose, chef stupide et autoritaire, et Pazz, son acolyte stupide et bonne poire. D’ailleurs, il faut le reconnaître, dans BIF TEK, on se fend la poire.
Un spectacle du Collectif te salue
Avec Camille Bernaudat & Stéphane Boyer
Durée 55 minutes
Spectacle tout public à partir de 3 ans .
Rue du 27 Août 1944 Montreuil-sur-Barse 10270 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BIF TEK à Montreuil sur Barse // L’Art est dans le pré Montreuil-sur-Barse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Montreuil-sur-Barse (Aube)
- Découvrez ce manoir du XVIe siècle en visite libre, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse 19 septembre 2026
- Visionnez plusieurs films sur la restauration des Monuments Historiques, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse 19 septembre 2026
- Participez à un atelier sur la taille de pierre, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse 19 septembre 2026
- Visitez le manoir accompagné du propriétaire, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse 19 septembre 2026
- Venez découvrir librement l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Montreuil-sur-Barse 19 septembre 2026