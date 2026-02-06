Bifurcation, redirection écologique ? L’action publique à un tournant ? – Conférence par Laurent DEVISME Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

D’un côté des chemins de dépendance, la résilience ; de l’autre des injonctions à changer sa vie, à nous réorienter et à choisir de nouvelles boussoles au sein des limites planétaires. Dans cette mise en tension, comment l’action publique peut-elle tracer des perspectives, mettre en place des plans, schémas et actions concrètes qui donnent le ton, proposent de nouvelles invites et aident au changement ? Cette conférence proposera d’abord d’interroger les mots de l’action publique et leur portée respective puis s’installera au sein de quelques dossiers spatiaux, à Nantes et ailleurs, pour examiner différents cas de bifurcation et les questions qu’ils posent aux sociétés urbaines et à leur gouvernement. Qu’est-il donc possible de piloter quand il s’agit de réorienter ? Enseignant-chercheur en études urbaines à l’ENSA Nantes, le parcours de Laurent DEVISME associe sociologie urbaine et urbanisme. Ses travaux de recherche s’intéressent principalement à quelques énigmes de la vie urbaine, dans la perspective d’une science publique, attentive à ses médiations et aux pourparlers qu’elle peut engager avec la décision publique. Depuis 2022, il est également vice-président en charge de la transformation écologique et des médiations scientifiques à Nantes Université

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

