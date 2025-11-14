Bifurcations #10 – Festival littéraire & artistique – à Pol’n Pol’n Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 20:00 – 21:00

Gratuit : non Entrée participation libre Tout public

Le festival Bifuracation se déroulera dans 2 lieux : Pol’n le 14 novembre et le Nouveau Studio Théâtre les 15 et 16 novembre.10 ans d’aventures en compagnie d’écrivains et d’artistes, d’une équipe et d’un public. Une ultime édition, une sorte de baroud d’honneur, un 10 de der, pour proposer dans un geste collectif, la possibilité d’aller à la découverte de littératures et propositions artistiques qui arpentent d’autres perspectives en invention. Programme du vendredi 14 novembre 2025 à Pol’n :20h – Bribes de mots – d’après Samuel Beckett / Mickaël Freslon, Alexis Thébaudeau – Projection, lecture, évocation – 45 min.

Pol’n Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr https://festival-bifurcations.fr/