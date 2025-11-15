Bifurcations #10 – Festival littéraire & artistique – au Nouveau Studio Théâtre Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:00 – 23:45

Gratuit : non Entrée participation libre Tout public

Le festival Bifuracation se déroulera dans 2 lieux : Pol’n le 14 novembre et le Nouveau Studio Théâtre les 15 et 16 novembre.10 ans d’aventures en compagnie d’écrivains et d’artistes, d’une équipe et d’un public. Une ultime édition, une sorte de baroud d’honneur, un 10 de der, pour proposer dans un geste collectif, la possibilité d’aller à la découverte de littératures et propositions artistiques qui arpentent d’autres perspectives en invention. Programme du samedi 15 novembre 2025 au Nouveau Studio Théâtre :20h – Pour une promenade – d’après Robert Walser / Yves Arcaix, Pierre Le Bot – lecture musicale – 45 min.21h – Au ras du corps – d’après Danielle Collobert / Julia Lemaire – lecture – 30 min.22h – Avec ma phrase qui court de son côté – d’après Jérôme Game / Marion Uguen, Yves Arcaix, Régis Langlais, Jocelyn Lécuyer – expérience collective – 45 min.23h – Vers une dernière danse – d’après une play-liste inspirée par l’équipe du festival / Dj Super8 – boum – 45 min. Programme du dimanche 16 novembre 2025 au Nouveau Studio Théâtre :14h – Ou un plaidoyer pour une insurrection langagière – d’après Louis Wolfson / Frédéric Leneveu – méditation sur la langue – 30 min.15h – Ou un bric-à-brac (& Idylles) – d’après Raymond Roussel / Ronan Cheviller, Norman Barreau-Gély, Mickaël Freslon, Yves Arcaix – performance en costumes d’époque – 30 min.16h – Imaginant de nouvelles bifurcations – Textes inédits de Mathieu Simonet, Pierre Senges, Marie Nimier, Charles Robinson, Éric Arlix, Anthony Poiraudeau, Sophie Merceron, Yves Chaudouët, Sébastien Brebel / Norman Barreau-Gély, Ronan Cheviller, Mickaël Freslon, Delphine Lamand – lecture – 30 min.17h – Histoire de continuer encore – Henri Landré, l’équipe du festival – échange avec le public – 30 mn

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://festival-bifurcations.fr/