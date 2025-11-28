Big Band AJIR La seconde chance aux chansons ! Place Saint Pierre Mâcon

Big Band AJIR La seconde chance aux chansons ! Place Saint Pierre Mâcon vendredi 28 novembre 2025.

Big Band AJIR La seconde chance aux chansons !

Place Saint Pierre Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

AJIR Big Band est un collectif d’artistes et d’enseignants artistiques issus de départements des régions Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté.

Ils viennent pour la première fois au Crescent présenter leur projet autour de standards de la chanson.

Des thèmes bien connus revisités à la sauce jazz par les arrangements comiques et tordus du tromboniste Pierre Baldy-Moulinier (big band l’OEUF).

De Joe Dassin à Claude François en passant par les Rita Mitsouko ou France Gall, il y en aura pour toutes les oreilles ! .

Place Saint Pierre Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English :

German : Big Band AJIR La seconde chance aux chansons !

Italiano :

Espanol :

L’événement Big Band AJIR La seconde chance aux chansons ! Mâcon a été mis à jour le 2025-10-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)