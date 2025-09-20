Big Band Concert de Jazz Journée du Patrimoine Saint-Émilion

Place de l’Église Monolithe Saint-Émilion Gironde

Début : 2025-09-20
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le BIG BAND de Saint Emilion invite le public à assister à un concert de jazz le samedi 20 septembre 2025 à 20 h 30 sur la place de l’église monolithe à Saint Emilion.   .

Place de l’Église Monolithe Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 67 69  mourgoutc@gmail.com

