Big Band Jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Avec les élèves du Big Band jazz du CMA17 et leur professeur Joël Chausse

Venez découvrir un répertoire éclectique, standards du jazz et arrangements modernes mettant en valeur la richesse des sections et des solistes. Ce concert illustre l’engagement pédagogique du conservatoire et la vitalité du Département Jazz. Venez partager ce moment convivial et chaleureux, et laissez vous emporter par l’énergie contagieuse de notre Big Band ! Que vous soyez un amateur de jazz ou simplement curieux de découvrir cet univers musical, cette soirée est faite pour vous !

Le lundi 19 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-19T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-19T19:30:00+02:00_2026-01-19T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS