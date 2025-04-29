Big band : Stan Laferrière, Rocher de Palmer, Cenon

Big band : Stan Laferrière Mercredi 22 avril, 20h30 Rocher de Palmer Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T22:00:00+02:00

Figure majeure du jazz français, Stan Laferrière dirige le Big band du conservatoire pour un concert exceptionnel, point d’orgue d’une masterclass dispensée aux élèves.

Stan Laferrière, musicien français reconnu pour sa polyvalence de multi-instrumentiste, est également compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et l’un des pédagogues les plus respectés de la scène jazz. Ancien directeur de l’Orchestre de Jazz de la Musique de l’Air et lauréat du prix Django Reinhardt, il a signé de nombreuses œuvres pour big band et publié des méthodes d’apprentissage de référence.

À l’occasion de cette soirée exceptionnelle, il dirigera la formation dans un programme construit autour de ses propres compositions et arrangements, notamment issus de son album « A Big Band Jazz Saga » (2017), véritable panorama de l’histoire du jazz en grande formation.

Ce concert couronnera une masterclass intensive durant laquelle les élèves auront travaillé à ses côtés sur les subtilités de l’interprétation en big band : articulation, swing, cohésion des pupitres, compréhension du rôle de chaque section et travail d’orchestre en situation.

Une occasion rare pour les jeunes artistes d’être guidés par l’un des grands noms du jazz français !

[en partenariat avec le Rocher de Palmer]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/agenda/big-band-du-conservatoire-de-bordeaux »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-big-band-stan-laferriere »}]

Le musicien Stan Laferrière prend les commandes du Big band. conservatoire gratuit

© Richard Nourry