Big-Band Universitaire au Pannonica Salle Pannonica Nantes

Big-Band Universitaire au Pannonica Vendredi 5 décembre, 21h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Concert debout.

Le Big-Band de l’Université de Nantes est un orchestre composé d’artistes amateurs, en majorité étudiants ou personnels de l’Université. Créée en 1996, cette formation présente une dizaine de concerts par an. Le Big-Band fait revivre la tradition des grands orchestres où le funk côtoie le swing, pour le plaisir de danser sur de la musique live. Sur des arrangements originaux pour la plupart, le « BBU » revisite quelques titres incontournables de la musique de variétés des années 70-80 (Al Jarreau, George Benson, Burt Bacharach, George Duke, Michel Legrand, Claude Nougaro…).

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Big-Band Universitaire © Zac Ong / Unsplash