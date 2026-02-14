Big BAND Wattignies (Le) Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 –
Gratuit : oui Tout public
Des soirées de fête et de rigolade, de la création, aussi des reprises, des riffs, des gros tuttis et des solos inspirés.?? Pour ça on vous donne rdv le dernier lundi de chaque mois au Wattignies à 19h????On vous attend nombreux.ses pour cette première du Nao’s the Time avec cette équipe de folie ????
Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83
