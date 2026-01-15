BIG BAND Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 19:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Un grand ensemble de jazz type big-band (formation de 18 musicien·nes), réunissant des artistes professionnels de la scène jazz nantaises ainsi que de plus jeunes musicien·nes, étudiant·es ou ancien·nes étudiant·es du conservatoire.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83



