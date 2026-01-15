BIG BAND Wattignies (Le) Nantes
BIG BAND Wattignies (Le) Nantes lundi 27 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:30 – 22:30
Gratuit : oui Tout public
Un grand ensemble de jazz type big-band (formation de 18 musicien·nes), réunissant des artistes professionnels de la scène jazz nantaises ainsi que de plus jeunes musicien·nes, étudiant·es ou ancien·nes étudiant·es du conservatoire.
Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83
Afficher la carte du lieu Wattignies (Le) et trouvez le meilleur itinéraire